Наманганские волейболистки готовятся в составе сборной страны в чемпионату Азии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Две наманганских волейболистки готовятся защищать честь страны на чемпионате Азии по волейболу. Сейчас они находятся в Ташкенте, где проходит заключительный этап подготовки молодежной сборной Узбекистана.

Шанс показать себя волейбольному миру выпал Ойдине Хамидовой и Ширин Абдуллаевой, включенным в состав "молодежки".

Тренируются эти девушки у известного наманганского специалиста Равшана Хакимова в специализированной детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва № 1 при областном управлении по делам культуры и спорта.

Чемпионат Азии по волейболу среди юношей и девушек не старше 17 лет пройдет в Китае до с 1 по 12 августа.

Надо отметить, что этот турнир является важным этапом для узбекистанского волейбола в целях создания боеспособной команды к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Таким образом, перед обеими нашими девушками открывается перспектива поездки на всемирный праздник спорта в Бразилии. Но, конечно, отечественной сборной туда надо еще попасть.

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