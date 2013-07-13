В Дангаринском районе обсудили проводимые в стране реформы

В Дангаринском районе обсудили проводимые в стране реформы13.07.2013 13:13
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. 12 июля в сельском сходе граждан "Юргали" Дангаринского района Ферганской области состоялось заседание "круглого стола" на тему "Независимость и возрождение национальной духовности".
Мероприятие, организованное исполнительным комитетом районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", было нацелено на доведение до сведения населения смысла и значения проводимых в Узбекистане демократических реформ, направленных на демократизацию государственного и общественного строительства и формирование сильного гражданского общества.
В нем участвовали жители сельского схода граждан, представители районного культурно-просветительского центра, районного Кенгаша ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", народного образования, активисты партии.
Докладчики разъяснили присутствующим значение демократических реформ, проводимых в стране, подчеркнули особую роль органов самоуправления граждан в формировании сильного гражданского общества.
Также разъяснена роль политических партий, ОДМ "Камолот" и Комитета женщин в решении проблем граждан.
В заключение мероприятия его участникам продемонстрирован документальный фильм под названием "Духовное воспитание формирует гармоничную молодежь".
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