В целях обеспечения занятости молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. 12 июля в Учкуприкском районе Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Вопросы обеспечения занятости молодежи: проблемы и пути их решения", которое было организовано по инициативе районного отдела по труду и социальной защите населения в целях ознакомления молодежи с принимаемыми государством мерами по обеспечению занятости молодежи.

В нем приняли участие специалисты отдела по обеспечению занятости и анализа областного управления по труду и социальной защите населения, управления среднего специального профессионального образования, представители районного Кенгаша ОДМ "Камолот", органов самоуправления граждан, студенческая молодежь.

Докладчики представили участникам информацию о реализуемых государством мерах по обеспечению занятости населения, в особенности молодежи, видах труда, создании и развитии частного бизнеса, трудоустройстве выпускников профессиональных колледжей среднего специального образования.

В процессе мероприятия его участники подняли вопросы создания условий для молодежи в организациях в целях повышения рабочего опыта молодых специалистов, а также составления договоров при приеме на работу выпускников колледжей.

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