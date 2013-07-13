Юные "художницы" из Туракургана удивили "Веселый караван"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Туракурганские "художницы" ушли на летние каникулы с хорошим настроением. На недавнем международном турнире "Веселый караван", состоявшемся в начале июля в Бекабаде, девочки из местной спортшколы художественной гимнастики стали призерами.

Так, тренер этой спортшколы Ирина Ким отмечает уверенное выступление Севинч Тахировой и Муйсинбону Мухаммадаминовой, ставших вторыми в своих подгруппах.

А команда спортшколы сумела подняться на пьедестал, заняв третье место в группе 2000 – 2002 годов рождения в групповых упражнениях. Девочки прекрасно исполнили программы с обручем и мячом. Успех разделили Мафтуна Каримова, Дильфуза Собиржанова, Зарнигор Хатамова, Мадина Ходжаева и Дильшода Мамаджанова. Стоит выделить последнюю девочку, потому что она приезжает тренироваться в Туракурган из Хаккулабада. К тому же она совсем неплохо проявила себя и личных выступлениях, став четвертой в своей группе. "Структурная девочка", – так ее охарактеризовала Ирина.

Сильнейшими стали выступавшие с обручем и булавами по программе кандидатов в мастера спорта в групповых упражнениях среди девочек 1998 – 2000 годов рождения Сабина Абдурахимова, Сурайё Жалолова, Дилерабону Махмуджанова, Мафтуна Каримова, Махлиё Маликова, Мадина Ходжаева, Мафтуна Каримова (все – ДЮСШ-36).

Отметила Ирина Ким и малышку Малохат Абдуназарову. Эта хрупкая девчушка впервые оказалась на столь серьезных соревнованиях и сумела завоевать второе место.

Следующий турнир для туракурганских девочек – "Голубые купола". Он пройдет уже в новом учебном году – в сентябре. А дальше – новые турниры и новые программы.

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