Глава МИД Узбекистана принял участие в заседании СМИД ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 12-13 июля посетила в город Чолпон-Ата Кыргызской Республики, где состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В мероприятии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, КНР, России, Таджикистана и Узбекистана. Также присутствовали Генеральный секретарь ШОС Д.Ф. Мезенцев и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Чжан Синьфэн.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления и совершенствования многопланового сотрудничества в рамках ШОС, повышения ее роли на международной арене, а также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам и ситуации в регионе.

По итогам заседания принят ряд решений СМИД ШОС по содержательной и организационной составляющим предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС, который состоится 13 сентября в городе Бишкеке.

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