В детском летнем лагере "Офтобжон" прошло мероприятие для книголюбов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 12 июля в детском летнем лагере "Офтобжон" ОАО "Навоиазот" прошло мероприятие для книголюбов на тему "Китобим - офтобимсан" ("Книга моя - ты мое солнышко"), инициированное областным информационно-библиотечным центром имени Абдулла Кодирий совместно с администрацией лагеря.

Выступившие на мероприятии работники библиотеки рассказали детям о значении книги в жизни людей, о творчестве детских писателей и поэтов. Они призвали детишек любить и беречь книги, которые остаются самыми верными друзьями на всю жизнь.

В рамках мероприятия были проведены конкурсы на самое большое количество прочитанных книг, на лучшее чтение стихотворения, на лучшее громкое чтение книги и другие. Победители конкурсов Б.Чинмуродов, Л. Тулкинов, С.Тохиров и Ж.Турсунов были награждены книгами и памятными подарками от организаторов мероприятия.

УЗИНФОРМ