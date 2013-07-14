Торжественное вручение дипломов выпускникам навоийских колледжей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 12 июля во всех среднеспециальных учебных заведениях Навоийской области завершились торжественные мероприятия по вручению дипломов выпускникам.

На торжественной церемонии вручения дипломов в Навоийском педагогическом колледже выпускников и их родителей поздравил директор учебного заведения У.Орипов. Он пожелал девушкам и юношам успехов и благополучия на дальнейшем жизненном пути. Выступившие на мероприятии преподаватели и родители отметили важность профессии педагога в обучении и воспитании подрастающего поколения. Председатель Комитета женщин колледжа Г.Рузиева в своем напутственном выступлении отметила большую ответственность и задачи, которые стоят перед молодыми педагогами в развитии демократического общества.

Под звуки красивой мелодии всем выпускникам были вручены дипломы и цветы. 27 выпускниц колледжа получили "красные" дипломы об окончании учебного заведения с отличием. Наиболее отличившимся в учебе и общественной жизни колледжа, от имени администрации учебного заведения были вручены почетные грамоты и памятные подарки, а их родителям "Грамоты благодарности".

УЗИНФОРМ