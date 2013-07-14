Продавший в рабство своего зятя наманганец получил 5 лет лишения свободы

Продавший в рабство своего зятя наманганец получил 5 лет лишения свободы14.07.2013 12:23
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Состоявшийся на днях суд приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы жителя Чартакского района Сабира Ташпулатова за торговлю людьми. Мошенник не пожалел даже родного зятя, продав молодого человека в рабство.
Как установило следствие, "технология" Тошпулатова была проста: вступал в разговор, уговаривал поехать в Россию или Казахстан, суля баснословные заработки. Затем мошенник...
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