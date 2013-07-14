Касансайский фермер завершает жатву

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Руководитель фермерского хозяйства "Мирзаабдулатиф" Касансайского района Наманганской области Абдумумин Субанов в ходе посевной предпочел подстраховаться и засеять 101 га сразу тремя сортами пшеницы: "Таня", "Чиллаки", "Краснодар".

Надо сказать, что все сорта с лихвой оправдали его ожидания: урожайность с каждого га составила 46 центнеров. Дехкане работают ударными темпами, рационально используя каждую минуту светового дня и планируют получить 284 тонны зерна вместо 240, предусмотренных планом.

Неплохие перспективы и в хлопководстве.

"Мы закончим жатву в самые ближайшие дни и сосредоточим все силы на уходе за хлопчатником, которым у нас занято 78 гектаров. В этом году нам предстоит сдать государству 171 тонну "белого золота", – говорит фермер.

Он рассказывает, что решил использовать испытанный сорт хлопчатника "Наманган-77". "При планируемой урожайности 22 центнеров с гектара и выше, я думаю, мы успешно справимся с плановыми обязательствами", – заключает руководитель фермерского хозяйства.

УЗИНФОРМ