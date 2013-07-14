В Самарканде завершился областной этап соревнований по футболу

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 12 июля завершились традиционные ежегодные соревнования среди молодежи Самаркандской области по футболу под названием "Будущее нашего футбола". Состязания проходили в стадионе "Ёшлик" города Самарканда.

В турнире, организованном по инициативе областного общественного фонда "Махалля", приняли участие махаллинские дети в возрасте 9-10 лет.

Необходимо отметить, что в текущем году в городских и районных этапах состязаний приняли участие свыше 7 тысяч представителей молодежи, с раннего детства занимающиеся футболом.

В результате финальных игр первое место заняла команда молодых футболистов "Сазогон" Пастдаргомского района. Последующие места распределены между командами Жамбайского и Катакурганского районов.

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