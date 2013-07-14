Навоийская молодежь против «чумы» XXI века

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. "Вместе мы остановим СПИД!" - под таким лозунгом состоялось мероприятие, прошедшее 13 июля в Навоийском индустриально-экономическом колледже, в котором приняли участие учащиеся и преподаватели учебного заведения, специалисты областного центра борьбы против СПИДа, представители областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот", представители общественности.

Выступившие на встрече заместитель директора колледжа по духовно-просветительской работе И. Сафаров, врач центра СПИД Р. Неъматов, представители ОДМ "Камолот" А. Холиков и Ш. Хамрокулов рассказали присутствующим о пагубных воздействиях курения, алкоголизма и наркомании на человеческий организм, о физиологическом и морально-психологическом аспектах болезни СПИД.

По словам психолога А. Примова, наркомания, алкоголизм и табакокурение наиболее опасные своими последствиями для еще не окрепшего организма подростков в возрасте 11-17 лет. Вот почему необходимо объединить все силы и остановить эту "чуму". Сегодня в Узбекистане созданы все условия, чтобы молодежь могла заниматься спортом, с интересом и пользой проводить свое свободное время. Обязанность взрослых - оберегать и ставить заслон детям от вредных, опасных для жизни привычек.

Участники мероприятия призвали молодежь более активно участвовать в общественной жизни и сказать решительное "Нет!" чуждым для здоровья вредным привычкам.

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