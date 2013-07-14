



Юные футболисты Бухары - в лидерах



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Команда Бухары стала победителем республиканского турнира по детскому футболу, проходившего с 11 по 13 июля в Бухаре. В турнире за кубок физкультурно-спортивного общества "Ёшлик" боролись 12 команд страны. Игры проходили на футбольных площадках Бухарского государственного Университета, махалли "Афшор". В финале детская сборная Бухары на центральном стадионе обыграла команду Ферганы и заняла первое место. Третье и четвертое разделили между собой Навои и Сырдарья соответственно. Организаторами соревнований выступили Республиканский фонд развития детского спорта, управление народного образования, областной хокимият и физкультурно-спортивное общество "Ёшлик". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи