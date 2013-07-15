В целях укрепления идеологического иммунитета молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 13 июля в здании педагогического профессионального колледжа города Коканда Ферганской области Узбекистана состоялась беседа за "круглым столом", посвященная обсуждению борьбы против религиозных экстремистских течений в сети Интернет.

Организатором мероприятия выступил городской хокимият, при содействии органов внутренних дел.

В нем участвовали представители хокимията, преподаватели колледжа, студенческая молодежь, сотрудники правоохранительных органов, активисты сходов граждан махаллей и другие.

Докладчики предоставили участникам информацию, касающуюся существующих угроз идеологическому пространству страны в сети Интернет, что организовывается со стороны членов религиозно-экстремистских течений и организаций.

Участники мероприятия призваны к бдительности, а также к оказанию посильной помощи в укреплении идеологического иммунитета молодого поколения. Также была подчеркнута необходимость рационального использования Интернет-ресурсов, избегая влияния экстремистских идеологий.

В продолжение встречи ее участникам продемонстрирован видеоролик, разъясняющий пагубные последствия религиозного экстремизма, распространяющегося уже посредством Интернета.

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