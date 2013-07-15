Молодежь – надежда на будущее

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 13 июля в Тайлокском районе Самаркандской области состоялся семинар-тренинг на тему "Всестороннее и гармоничное развитие молодежи", организованный по инициативе районного Кенгаша ОДМ "Камолот".

В нем приняли участие представители комиссии по делам несовершеннолетних при хокимияте района, "молодежных крыльев" политических партий, органов внутренних дел, прокуратуры, благотворительного фонда "Махалля", ННО, преподаватели, учащиеся средних специальных образовательных учреждений и другие.

Цель мероприятия заключалась в ознакомлении участников с ходом реализации организационно-правовых мер, направленных на всестороннее и гармоничное развитие молодежи, обеспечение защиты их прав и интересов, а также повышение ее политико-правовой культуры.

В процессе семинара тренинга отмечено, что особую роль играют неправительственные, в первую очередь, молодежные организации в повышении политико-правовой культуры молодежи, воспитании образованного и интеллектуально развитого молодого поколения, формировании стремления к здоровому образу жизни, а также духовном и нравственном развитии молодого поколения.

Подчеркивалось, что приоритетными задачами государства и общества является обеспечение прав и законных интересов молодежи, составляющей почти половину населения страны, создание условий для проявления их способностей и потенциала, что гарантируется сформированной в стране правовой базой.

Участники мероприятия были проинформированы о нормативно-правовых актах по обеспечению прав и законных интересов молодежи, в частности, Законах Республики Узбекистан "Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан", "О гарантиях прав ребенка", "Об образовании" и других.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы подготовки конкурентоспособных высококвалифицированных и востребованных кадров, определения перспектив дальнейшего развития системы непрерывного образования, обеспечения занятости молодежи, взаимодействия государства, институтов гражданского общества и бизнеса в повышении эффективности мер по трудоустройству выпускников профессиональных колледжей и академических лицеев, особенно в сельской местности.

Организаторами семинара-тренинга раскрыты положения национального законодательства и практический опыт, деятельность государственных, правоохранительных органов, общественных молодежных организаций в сфере повышения политической и правовой культуры молодежи.

УЗИНФОРМ