В российских вузах обучается около 11 тысяч студентов из Узбекистана

В российских вузах обучается около 11 тысяч студентов из Узбекистана15.07.2013 15:31
НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Посольство Российской Федерации в Узбекистане обнародовало информацию об обучении иностранных студентов в российских вузах со ссылкой на сведения Министерства образования и науки РФ.
Согласно этим данным, в российских вузах по очной и заочной формам обучаются 10,9 тысячи студентов из Узбекистана.
Всего в вузах России обучаются около 250 тысяч иностранных студентов, которые представляют 173 страны. Основная доля студентов являются представителями государств СНГ и Балтии (40,5%), далее следуют страны Африки (35,7%), Европы (7,3%), и Латинской Америки (3,3%).
В количественном отношении наибольшее число обучающихся представлено гражданами следующих государств:
|Страна
|Студентов, тысяч человек
|Казахстан
|30,7
|Белоруссия
|27,1
|Китай
|16,9
|Украина
|11,2
|Узбекистан
|10,9
|Азербайджан
|8,3
|Молдова
|5,6
|Индия
|4,5
|Вьетнам
|3,9
|Армения
|3,5
|Монголия
|5,6
|Малайзия
|2,9
Ранее сообщалось, что в рамках двусторонних отношений, в 2010-2012 годах Россия предоставила около 10 тысяч стипендий для обучения студентов из стран Центральной Азии в российских вузах.
УЗИНФОРМ