В российских вузах обучается около 11 тысяч студентов из Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Посольство Российской Федерации в Узбекистане обнародовало информацию об обучении иностранных студентов в российских вузах со ссылкой на сведения Министерства образования и науки РФ.

Согласно этим данным, в российских вузах по очной и заочной формам обучаются 10,9 тысячи студентов из Узбекистана.

Всего в вузах России обучаются около 250 тысяч иностранных студентов, которые представляют 173 страны. Основная доля студентов являются представителями государств СНГ и Балтии (40,5%), далее следуют страны Африки (35,7%), Европы (7,3%), и Латинской Америки (3,3%).

В количественном отношении наибольшее число обучающихся представлено гражданами следующих государств:

Страна Студентов, тысяч человек Казахстан 30,7 Белоруссия 27,1 Китай 16,9 Украина 11,2 Узбекистан 10,9 Азербайджан 8,3 Молдова 5,6 Индия 4,5 Вьетнам 3,9 Армения 3,5 Монголия 5,6 Малайзия 2,9

Ранее сообщалось, что в рамках двусторонних отношений, в 2010-2012 годах Россия предоставила около 10 тысяч стипендий для обучения студентов из стран Центральной Азии в российских вузах.

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