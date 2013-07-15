



Узбекистан и Евросоюз обсудили повестку предстоящих встреч



ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Глава Делегации Европейского Союза, Посол Юрий Штерк 15 июля был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана. На встрече рассмотрен ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей, а также актуальная международная и региональная проблематика. Стороны также обсудили практические аспекты предстоящих контактов на различных уровнях, включая вопросы проведения очередного, 11-го заседания совместного Комитета сотрудничества Узбекистан-ЕС в городе Брюсселе. Напомним, предыдущий визит посла Юрия Щтерка в МИД Узбекистана состоялся 17 июня, когда он сопровождал Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Патрисию Флор. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи