Госорганы Бухары обязали прислушиваться к общественному мнению

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственным органам Бухарской области необходимо повысить качество работы с обращениями граждан и вести мониторинг общественного мнения касательно своей деятельности. Подобное заявление было сделано в ходе совместного заседания Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам информации и коммуникационных технологий и Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан, сообщила в минувшую субботу пресс-служба аппарата областного хокимията.

В ходе заседания, прошедшего в областном хокимияте в конце прошлой недели, было отмечено, что госорганы должны активизировать работу информационных служб и медиасистем, организовать системное сотрудничество со СМИ, анализировать позиции национальных и зарубежных СМИ, совершенствовать работу веб-страниц.

На мероприятии выступили председатели данных комитетов А.Саидов, А.Журабоев и другие. В своих докладах они затронули тему апробации законопроекта "Об открытости органов государственной власти и управления". В частности, говорили о необходимости сокращения сроков рассмотрения обращений от СМИ на получение информации, усилении ответственности за нарушение требований закона юридическими и должностными лицами.

По данным пресс-службы, из 88 органов государственной власти и управления информационные службы создали только 68, которые провели определенную работу по организации веб-сайтов в сети Интернет.

УЗИНФОРМ