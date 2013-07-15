Махаллинские детские футбольные команды продолжили турнир "Футболимиз келажаги"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. В Навоийской области 10 июля начался детский футбольный турнир махаллинских команд на кубок "Футболимиз келажаги", который прошел на центральном стадионе Навбахорского района, между командами мальчишек 9-10 лет.

13 июля турнир продолжился на стадионе "Лочин" Хатырчинского района, где уже встретились мальчишки "дворовых" команд в возрасте 11-12 лет.

Показав интересную и захватывающую игру, лучшей в этой возрастной группе стала команда Хатырчинского района, занявшая первое место, На втором месте - юные футболисты города Навои и на третьем месте - команда мальчишек Нуратинского района.

Победителям вручены медали соответствующих достоинств, дипломы и памятные подарки от организаторов турнира.

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