Состязания в летнем лагере

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. В летнем оздоровительном лагере "Звездочка" Ургутского района Самаркандской области 15 июля состоялись спортивные состязания под названием "Молодежь и спорт".

В мероприятии, организованном по инициативе районного Кенгаша ОДМ "Камолот", приняли участие воспитанники детского лагеря, которые соревновались по таким видам спорта как перетягивание каната, бег на 60 метров, бросок мяча в баскетбольную корзину и настольный теннис.

По итогам скоротечных соревнований по перетягиванию каната победила команда 1 отряда. По бегу на 60 метров первое место присуждено А.Холикову из 4 отряда, по броскам маяча в корзину победил П.Жураева из 1 отряда и наконец по настольному теннису победителем признан Р.Орипов из 3 отряда.

Победителям вручены ценные призы от имени организаторов спортивных состязаний.

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