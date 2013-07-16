В Узбекистане завершился летний учебный лагерь "Келажак овози"

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. Летний учебный лагерь "Келажак овози" ("Голос будущего") прошел с 1 по 14 июля в лагере Лочин, расположенном в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области.

Организованный Фондом Форумом и Центром молодежных инициатив "Келажак овози" уже седьмой год подряд, лагерь собрал около 600 представителей одаренной и инициативной молодежи со всех регионов Республики.

Проект, проводимый с 2007 года, направлен на улучшение навыков и знаний победителей молодежных программ Фонда Форума, активистов ЦМИ "Келажак овози", а также талантливых молодых людей со всего Узбекистана. Учебный процесс предусматривает передачу участникам теоретических знаний на семинарах и тренингах, а также условия для практической реализации идей и проектов в ходе ролевых игр.

По данным ЦМИ, в текущем году в рамках лагеря были проведены 28 культурных мероприятий, соревнования по 4 видам спорта, 364 тренинга от 30 ведущих тренеров Австрии, Германии, России и Узбекистана. По итогам двухнедельной учебы, участниками был разработан и презентован 121 социальный проект.

В этом году при организационном содействии Представительства Россотрудничества в Узбекистане в лагере приняли участие представители Научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики": руководитель тренинг-центра, тренер личной эффективности Наталья Антонова с программой "Бизнес-тренинги. Тренинги личной эффективности" и Адель Валиуллина, ведущий тренер с программой "Мотивационные тренинги. Тренинги командообразования".

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