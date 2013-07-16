В Учкуприке обсудили актуальные вопросы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля в Учкуприкском районе состоялось мероприятие на тему "Роль политических партий в формировании гражданского общества", организованное по инициативе районного хокимията.

В мероприятии, нацеленном на повышение активности деятельности районных Кенгашей политических партий, разъяснение роли партий в гражданском обществе, приняли участие сотрудники Кенгашей политических партий района, представители хокимията и члены партий.

В процессе мероприятия разговор шел о мероприятиях, направленных на активизацию деятельности районных Кенгашей партий, их депутатского корпуса, проделанных работах в данном направлении за последние 6 месяцев.

Участники встречи также затронули вопросы необходимости разработки максимально совершенных партийных рабочих планов на предстоящее полугодие, и организовать активную разъяснительную работу среди молодого поколения района.

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