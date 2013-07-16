В целях повышения эффективности деятельности ННО

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля в городе Коканде проведена беседа за "круглым столом" на тему "Эффективность деятельности ННО – залог устойчивого развития общества", организатором которой выступило управление юстиции.

Цель мероприятия заключалась в повышении эффективности деятельности ННО, разъяснении их прав и обязанностей, а также льгот для ННО.

В процессе открытой беседы ее участникам разъяснены правовые основы деятельности ННО в Узбекистане, присутствующие были ознакомлены с действующими законодательными актами, направленными на развитие ННО в стране.

Также рассказано о налоговых льготах для ННО, предусмотренных законодательством, о формах сдачи статистических отчетов ННО, а также о нормативно-правовых аспектах привлечения населения на работу в ННО.

В заключение мероприятия его участники обсудили вопросы регулярного освещения в СМИ деятельности ННО.

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