"Наладь свой бизнес"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. Под таким девизом 16 июля в городе Кувасае Ферганской области состоялся семинар-тренинг, организованный по инициативе городского отдела Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Цель мероприятия – привлечение молодежи к частному предпринимательству, разъяснение путей создания собственного бизнеса.

В нем участвовали сотрудники отдела ТПП, городского центра содействия занятости населения, частные предприниматели, выпускники профессиональных колледжей.

Докладчики разъяснили нормативно-правовые акты о частном предпринимательстве, в частности, Закон Республики Узбекистан "О семейном предпринимательстве". Также была предоставлена информация о развитии частного предпринимательства в регионе.

Участникам мероприятия подробно разъяснены основные понятия частного предпринимательства, пути создания бизнеса, получения льготных кредитов и т.д.

В конце семинара выпускники колледжей задали свои вопросы представителям ТПП по поводу организации малых предприятий и надомничества.

УЗИНФОРМ