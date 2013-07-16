Андижанские боксеры взяли 5 медалей на Универсиаде в Казани

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 5 андижанских боксеров завоевали 1 золотую и по 2 серебряных и бронзовых медали на Всемирной Универсиаде, проходящей в российском городе Казань.

"Золото" взял булакбашинец Хасанбой Дусматов, студент Андижанского государственного университета. О том, что к торжественной встрече с ним и другими спортсменами уже началась подготовка, сообщили в областном управлении по делам культуры и спорта.

Кроме него, еще четыре спортсмена привезут "серебро" (Азизбек Абдугаффоров, Хуршид Норматов) и "бронзу" (Жасур Латипов, Мирзохид Абдуллаев).

В последние дни Универсиады ожидаются результаты соревнований по самбо и тяжелой атлетике. В них будут участвовать призеры чемпионата Азии Руслан Нуриддинов, Манзура Мамасолиева, Маликабону Мирзаева, Ислом Азимов.

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