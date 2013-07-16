У андижанских пловцов - 36 золотых медалей

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. С летнего чемпионата Узбекистана по плаванию 12 андижанских спортсменов привезли 36 золотых, 23 серебряных и 4 бронзовых медали.

Это стало дебютным узбекистанским соревнованием для известного украинского тренера В. В. Нагиевича, недавно назначенного главным тренером областной сборной по плаванию.

Среди его лучших учеников можно отметить Шохсанам Тошпулатову (6 золотых, 1 серебряная), Нодиру Шамсутдинову (5 золотых, 3 серебряных), Собитхона Амилова (3 золота и 3 серебра), Ренату Тухтасинову (3 золота и два серебра) и других.

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