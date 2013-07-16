



Андижанским ННО выделили государственные гранты



АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 15 июля, на очередном собрании негосударственных некоммерческих организаций (ННО) Андижанской области был опубликован список грантеров и название их проектов. Самыми значимыми в социальном плане стали проекты отделений Общества инвалидов Ханабадского района - "Создание центра по учебно-трудовой, социальной реабилитации инвалидов", и Бузского - "Создание центра профессионального обучения портному делу и компьютерных курсов с целью повышения социальной активности женщин-инвалидов ". Кроме того, гранты получили представители СМИ - областное отделение Творческого союза журналистов Узбекистана, молодежная телерадиокомпания "Водий садоси" ("Эхо долины"), телерадиокомпания "Тараккиёт" и другие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи