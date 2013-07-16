В Ташкенте состоялась встреча глав МИД Узбекистана и КНР

ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. 16 июля у него состоялась встреча с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, в которой также принял участие Посол КНР Чжан Сяо.

Встреча дипломатов была посвящена обсуждению хода подготовки к предстоящим узбекско-китайским контактам на высшем и высоком уровнях. Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании двусторонних отношений на всех направлениях сотрудничества.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международного и регионального характера.

Напомним, глава китайского внешнеполитического ведомства с 12 по 19 июля совершает поездку по странам Центральной Азии, в ходе которой он уже посетил Кыргызстан, а после Узбекистана отправится в Туркменистан.

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