Ислам Каримов принял главу МИД КНР

ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля в резиденции Оксарой Президент Узбекистана Ислам Каримов принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, который пребывает в Узбекистане с официальным визитом.

В своем приветствии глава государства подчеркнул, что для Узбекистана Китай был и остается дружественной страной, сотрудничество с которой выстраивается на долгосрочной и взаимовыгодной основе. Он отметил, что стороны придают важное значение предстоящему государственному визиту в Узбекистан Председателя КНР Си Цзиньпиня.

Узбекско-китайские отношения поступательно развиваются в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также в рамках авторитетных международных и региональных организаций, таких как ООН и ШОС.

В 2012 году в Пекине была подписана Совместная декларация об установлении стратегического партнерства, которая придала мощный импульс дальнейшему расширению узбекско-китайского диалога. Товарооборот Узбекистана и КНР в минувшем году вырос почти на 25% и составил $3,23 млрд. Высокие темпы роста сохраняются и в 2013 году.

Узбекистан и Китай активно сотрудничают в нефтегазовой и нефтехимической, химической и горнодобывающей отраслях, сферах транспорта и логистики, машиностроения, телекоммуникаций, производстве электротехники и современных строительных материалов, а также ряде других сфер экономики, в которых китайские компании имеют признанный опыт и обладают передовыми технологиями. Ряд китайских компаний приступают к реализации совместных высокотехнологичных проектов в СИЗ "Джизак".

В ходе беседы стороны обстоятельно обменялись мнениями по ключевым региональным и международным проблемам, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр иностранных дел Китая выразил признательность Исламу Каримову за теплый прием и возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

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