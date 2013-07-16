Президент Узбекистана поздравил лидера Колумбии

ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса Калдерона, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День независимости Колумбии отмечается 20 июля в память о событиях 1810 года, в результате которых страна обрела независимость от Испании и была преобразована в республику. Празднование сопровождается военным парадом в Боготе, который принимает президент Колумбии.

УЗИНФОРМ