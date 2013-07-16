В Навои прошел смотр-конкурс "Самый активный пропагандист духовности 2013 года"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля в навоийском детском центре "Баркамол авлод" прошел городской этап смотра-конкурса "Самый активный пропагандист духовности – 2013 года".

Принявшие участие в конкурсе специалисты по духовно-просветительской работе со всех средних специальных учебных заведений города состязались в знании материалов и мастерстве их доведения до учащихся и других слоев населения посредством использования ораторского искусства и технических средств, представили членам жюри материалы по наглядной агитации и пропаганде, видеоклипы и альбомы о своей деятельности за прошедший учебный год.

По итогам конкурса, первое место присвоено преподавателю академического лицея № 2 при Навоийском государственном горном институте Уктамжону Мардонову. Он же будет представлять город Навои на областном этапе смотра-конкурса.

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