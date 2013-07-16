Активисты "Келажак овози" вернулись в Навои

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля со сборов из летнего образовательного лагеря "Келажак овози" вернулись активисты Центра молодежных инициатив Навоийской области.

По инициативе Фонда Форума с 1 по 15 июля свыше 600 юношей и девушек со всего Узбекистана, в том числе и Навойской области, проходили обучение по 13 направлениям в лагере "Келажак овози", который был организован на базе детского оздоровительного лагеря "Лочин", расположенном в одном из самых живописнейших уголков Кашкадарьинской области.

Ежегодно, начиная с 2007 года, несколько сотен активистов Цента молодежных инициатив и одаренных парней и девушек, ставших победителями конкурсов Фонда Форума, проходят обучение и обогащают свои теоретические знания по различной тематике. В этом году ребята были участниками ролевой игры "Социальное партнерство".

Стоит отметить, что в тот же день в лагерь заехала другая смена навоийских активистов – победителей областного этапа конкурса "Келажак овози". В течение 5 дней, в рамках подготовки к республиканскому этапу конкурса, они будут дорабатывать свои проекты с ведущими тренерами Узбекистана.

Около 50 человек по приезду собрались в ЦМИ Навои и, обменявшись впечатлениями, разошлись по домам.

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