В Нурате состоялось собрание рабочей группы по подготовке к самому большому празднику страны

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля в хокимияте Нуратинского района состоялось собрание рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 22-й годовщине независимости Узбекистана.

В собрании принял участие хоким Нуратинского района К.Турсунов. В своем выступлении он подробно рассказал присутствующим о ходе исполнения постановления Президента страны от 13 июня 2013 года "О мерах по подготовке и празднованию 22-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан", о проделанной работе на местах в этом направлении.

Выступивший на собрании ректор Навоийского государственного педагогического института, сенатор Х.Ибрагимов подчеркнул важность проводимых в стране целого ряда важных мероприятий, направленных на воспитание и всемерную поддержку всесторонне развитой, преданной Родине и народу молодежи.

В собрании приняли участие представители районного Кенгаша ОДМ молодежи "Камолот", политических парий, общественных организаций, СМИ и молодые предприниматели.

Члены рабочей группы наметили перечень мероприятий, предусмотренных для исполнения в период подготовки к великому празднику страны.

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