Разъяснен законопроект

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля в городе Самарканде состоялся семинар, посвященный вопросу апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Цель мероприятия, в котором приняли участие представители районных и городских отделов народного образования, сотрудники городского хокимията, заключалась в обсуждении исполнения в области проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Участники семинара были проинформированы о проводимом в Самаркандской области правовом эксперименте по проекту указанного выше законодательного акта. Они также были ознакомлены с основными статьями законопроекта, обеспечивающего открытость в деятельности органов государственной власти и управления. В свою очередь, раскрыта суть распоряжения Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2013 года касательно проведения в Самаркандской и Бухарской областях правового эксперимента.

Вместе с этим было отмечено, что областное управление народного образования должно в полной мере принимать меры по обеспечению открытости своей деятельности.

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