"Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Под таким девизом в сельском сходе граждан "Беш кахрамон" Пастдаргомского района Самаркандской области 16 июля прошло духовно-просветительское мероприятие, посвященное 22-летию независимости Узбекистана.

В мероприятии, организованном по инициативе районного отдела ЗАГС №2 и отделения фонда "Махалла", приняли участие представители образцовых семей района, которые на протяжении долгих лет совместной жизни выступают положительным примером для подрастающего поколения.

Выступившие на мероприятии отметили, что обращаемое в стране внимание гармоничному развитию институтов махалли и семьи служит обеспечению мира и спокойствия в обществе, укреплению социально-духовного климата.

В продолжение мероприятия самые образцовые семьи были награждены ценными подарками. Семьям, прожившим 25 и 50 лет совместной жизни, был оказан почет и организованы серебряные и золотые свадьбы.

Гостям мероприятия продемонстрировали концертную программу знаменитые певцы и вокально-инструментальные группы Самаркандской области.

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