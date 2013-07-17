Президент Узбекистана поздравил хлеборобов с успешным сбором урожая

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов поздравил хлеборобов страны с высоким урожаем, который в этом году составил 7 миллионов 610 тысяч тонн зерна, что на 500 тысяч тонн больше предыдущего года. Средняя урожайность в нынешнем сезоне составила 55 центнеров.

В своем послании глава государства привел ряд исторических данных об объемах урожая зерновых в Узбекистане. Так, в 1991 году в стране было выращено всего лишь 940 тысяч тонн зерна при средней урожайности 17 центнеров с гектара, и Республика находилась в полной зависимости от бывшего Центра по зерну и хлебу. За прошедшие годы Республика добилась зерновой независимости, урожайность увеличилась более чем в 3 раза, общий объем урожая – более чем в 7 раз.

В основе этих впечатляющих результатов, по словам Президента, лежит "узбекская модель" развития, в рамках которой были внедрены механизмы рыночной экономики, базирующейся на частной собственности.

"Мы открыли широкую дорогу фермерскому движению, создали правовую, организационную и финансовую базу для его укрепления и развития, всесторонне стимулировали и поддерживали это движение, что имело неоценимое значение в становлении его сегодня решающей силой в сельском хозяйстве, в обретении дехканином чувства хозяина земли, собственника, превращении фермерства в мощную опору всего нашего общества в целом", – подчеркнул Ислам Каримов.

Он напомнил, что в ходе сезона зерновые были подпитаны 12 миллионами тонн органических удобрений – на каждый гектар в среднем пришлось более 10 тонн.

Еще одним фактором стали принятые в последние годы эффективные меры для улучшения мелиоративного состояния земель, повышения качества селекционной работы, размещения сортов зерна с учетом почвенно-климатических условий и водообеспеченности регионов, для системной поставки современной техники, включая новые комбайны, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, а также для борьбы против сельхозвредителей.

Около 50% выращенного урожая (3 миллиона 524 тысячи тонн) оставлено в распоряжении фермерских хозяйств.

В завершение, глава государства еще раз искренне поздравил всех дехкан и фермеров, механизаторов и комбайнеров, других специалистов сельскохозяйственной сферы, всех тех, кто внес достойный вклад в большой зерновой хирман Узбекистана.

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