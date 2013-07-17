Представитель ООН встретился с наманганскими волонтерами

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 15 июля, руководитель волонтеров ООН в Узбекистане Сантери Эрикссон встретился с волонтерами Наманганской области. Мероприятие прошло в офисе "единого окна" (еще одного проекта ПРООН в области) в рамках совместного проекта Программы развития ООНДООН в Наманганской области "Социальные инновации и волонтерство в Узбекистане".

Молодые и не очень добровольцы рассказали гостю о своих проектах, поделились планами, надеждами и предложениями. Как оказалось, в регионе есть немало достойных внимания идей.

Так, одна из девушек ведет проект по обучению одиноких пожилых людей пользованию мобильными телефонами. Много любопытных инноваций реализует единственный в Узбекистане клуб "Фидойи ёшлар" ("Самоотверженная молодежь") при областном отделении ОДМ "Камолот".

И все же вопросов и предложений к Сантери Эрикссону было много. Например, по изучению зарубежного опыта, обмену таковым, в том числе и небольшими волонтерскими организациями. Также поднимались проблемы привлечения к волонтерской работе чиновников, руководителей разного уровня, а также средств на реализацию проектов, организации доступных курсов по изучению английского и других иностранных языков для людей в возрасте, чтобы можно было общаться с коллегами напрямую, участия в программе мини-грантов, тренингах, проведения интернет-мостов, онлайн-дискуссий и т.д.

Была выдвинута идея создания в области школы волонтеров, которая объединила бы всех волонтеров, участвующих в различных программах.

По словам сотрудника проекта ПРООН/ДООН ("Добровольцы ООН, социальные инновации и волонтеры в Узбекистане") Максуды Мухсинбаевой, у обеих сторон есть чему поучиться друг у друга.

В заключение дискуссии наманганские волонтеры выразили пожелание новых встреч такого рода.

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