Семинар в СамГУ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном университете 17 июля прошел семинар-тренинг, посвященный теме "Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс педагогических кадров учреждений среднего специального и профессионального образования".

В нем приняли участие преподаватели академических лицеев и профессиональных колледжей города Самарканда, а также специалисты в сфере ИКТ из вузов города Ташкента в количестве 30 человек.

Модераторы семинара-тренинга ознакомили участников с основами образовательных технологий, вопросами проектирования, планирования и претворения в жизнь инновационных педагогических технологий, а также контроля над результатами.

Участникам семинара, исходя из их освоенных знаний и навыков, вручены специальные сертификаты. Подобные семинары продолжатся в других районах и городах области.

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