"Чистый воздух – дар природы"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 17 июля в Ургутском районе Самаркандской области состоялось заседание "круглого стола", организованное районным комитетом по охране природы.

Цель мероприятия заключалась в пропаганде охраны окружающей среды, повышении экологической культуры молодого поколения и призыве молодежи к внимательному обращению с окружающей природной средой.

В нем приняли участие члены депутатской группы Экодвижения Узбекистана, представители районного отдела комитета по охране природы, учащаяся молодежь, активисты ОДМ "Камолот".

Участникам мероприятия разъяснены предписания Законопроекта "Об экологическом контроле", разъяснены основные нормативно-правовые акты, касающиеся охраны окружающей среды.

Отмечена система совершенствования законодательных актов об экологии, в частности, Закона Республики Узбекистан "О защите атмосферного воздуха", рассказано об осуществляемой работе в области по охране природы, об экологических проблемах в регионе, осуществлении проекта "зеленый щит", реализации общественного экологического контроля и т.д.

По итогам выступлений докладчиков отмечена актуальность проводимого мероприятия и подчеркнута необходимость использования выставочных материалов в ходе следующих мероприятий.

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