Грамотная молодежь – будущее гражданского общества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 18 июля в городе Маргилане состоялась открытая беседа на тему "Правовая культура молодежи – основа правового государства и гражданского общества".

Мероприятие было нацелено на ознакомление участников с ходом реализации организационно-правовых мер, направленных на всестороннее и гармоничное развитие молодежи, обеспечение защиты прав и интересов молодежи, а также повышение ее политико-правовой культуры.

В нем приняли участие представители городской прокуратуры, отдела внутренних дел, специалисты суда по гражданским делам, сотрудники областного управления юстиции, преподаватели и студенты колледжей.

До участников доведена информация об обеспечении защиты прав и интересов молодежи, а также об осуществляемых работах по повышению политико-правовой культуры населения.

На живых примерах рассказано присутствующим об исполнительности в стране нормативно-правовых актов по обеспечению прав и законных интересов молодежи, в частности, Законов Республики Узбекистан "Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан", "О гарантиях прав ребенка" и "Об образовании".

В ходе мероприятия принимавшая в нем участие молодежь призвана к бдительности и рассудительности при столкновении с различной негативной информацией, оскорбляющей национальные ценности узбекского народа.

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