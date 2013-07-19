Благотворительная акция молодого предпринимателя из махалли "Кимегар"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля в связи с проходящим для мусульман священным месяцем Рамазан молодой предприниматель из махалли "Кимегар" города Навои Аскар Умаров оказал благотворительную помощь жителям своей махалли.

Более 60 из числа малоимущих пожилых жителей махалли получили материальную помощь и были приглашены на плов и чашку чая на средства, выделенные предпринимателем.

По словам председателя махаллинского комитета "Кимегар" Уктама Мирзаева, жители махалли благодарны Аскару Мирзаеву за его щедрость по отношению к пожилым людям, которые выразили пожелание, чтобы в стране было больше предпринимателей и больше таких меценатов, как Аскар Умаров.

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