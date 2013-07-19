



"На приз "Миллий тикланиш"



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Под таким названием в Окдарьинском районе Самаркандской области Узбекистана 18 июля прошел областной этап спортивных соревнований по настольному теннису, организатором которых выступил областной Кенгаш ДП "Миллий тикланиш". Состязания проводились в целях воспитания всесторонне развитой и здоровой молодежи, создания условий для молодых людей по занятию спортом. По итогам открытого турнира победителями признаны А.Давронов, Ш.Хамидов и Б.Чуллиев, которые получили ценные подарки и дипломы от имени организаторов соревнований. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи