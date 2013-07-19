"На приз "Миллий тикланиш"19.07.2013 14:07
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Под таким названием в Окдарьинском районе Самаркандской области Узбекистана 18 июля прошел областной этап спортивных соревнований по настольному теннису, организатором которых выступил областной Кенгаш ДП "Миллий тикланиш".
Состязания проводились в целях воспитания всесторонне развитой и здоровой молодежи, создания условий для молодых людей по занятию спортом.
По итогам открытого турнира победителями признаны А.Давронов, Ш.Хамидов и Б.Чуллиев, которые получили ценные подарки и дипломы от имени организаторов соревнований.
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