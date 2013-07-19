Наманганская каратистка стала сильнейшей в Центральной Азии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. На недавнем чемпионате Центральной Азии по карате в городе Каракол на берегу "киргизского моря" Иссык-Куль отличилась наманганская спортсменка, ставшая чемпионкой.

Представительница Наманганской высшей школы спортивного мастерства и одновременно ученица школы № 46 Намангана Бахринисо Бобоева сумела победить всех своих соперниц и стала чемпионкой Центральноазиатского региона.

В этом большая заслуга и ее наставников Абдулло Салимова и Аюбхона Ташбаева, которые внесли большой вклад в развитие восточных единоборств в области, воспитали немало прекрасных бойцов. Например, в руководимом ими клубе карате этим восточным единоборством занимаются 80 юношей и девушек.

В турнире сильнейших каратистов Центральной Азии приняли участие около 250 спортсменов из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Сборная Узбекистана завоевала 3 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

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