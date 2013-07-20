Узбекистан посетила делегация Госдепартамента США

ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с визитом посетила делегация Госдепартамента США во главе с заместителем помощника Государственного секретаря Джейн Б.Зиммерман. Она провела встречи и переговоры в ряде министерств и ведомств в городе Ташкенте, а также совершила поездку в Ферганскую область.

18 июля Джейн Б.Зиммерман в сопровождении Посла США Джорджа Крола принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов. На встрече состоялся обмен мнениями по отдельным аспектам узбекско-американского сотрудничества.

Заместитель помощника госсекретаря США поделилась своими впечатлениями от проведенных встреч и переговоров. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

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