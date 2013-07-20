Мингбулакцы выявили новые таланты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Команды четырех школ кишлака Довдук Мингбулакского района Наманганской области встретились на турнирах по волейболу и настольному теннису.

Соревнования, которые завершились в четверг, прошли в общеобразовательной школе № 1, расположенной в махалле "Чордона" этого кишлака. А участвовали в них учащиеся 6-9 классов школ №№ 1, 2, 3, и 4. За право стать победителями боролись 36 команд.

Одним из главных событий стал успех школы-хозяйки в волейбольном турнире. В финале она победила в красивом и напряженном поединке девятиклассников третьей школы – 3:1.

Ставшие сильнейшими в каждом виде программы теперь встретятся на районных состязаниях 5 августа. А уже 15 августа пройдет областной этап.

"В нашей школе учатся 264 девочек и мальчиков. Им преподают 32 учителя. И все мы горды нашими победами и достижениями. В частности, наши волейболисты в прошлом году достойно защищали честь Мингбулакского района на областном этапе игр "Умид нихоллари". А наш парень Бекзод Мамаджанов является игроком юношеской сборной Ферганской долины по волейболу. Надеемся, что добрая традиция школы активно участвовать и побеждать турнирах будет продолжена", – говорит заместитель директора первой школы Салимжон Жуманов.

"Популярны в этой школе и другие виды спорта – шахматы, настольный теннис, футбол. На переменах ребятня с удовольствием гоняет мяч по полю или играет в настольные теннис", – добавляет С. Жуманов

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