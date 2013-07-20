В Мингбулаке юношеские бригады строят дома

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. В Мингбулакском районе Наманганской области власти оригинально подошли к уменьшению безработицы.

Созданные при содействии районного отделения "Камолота" строительные бригады составила учащаяся молодежь, еще не нашедшая своего места в жизни.

В четверг вечером в Джумашуе прошло торжество: ребята получили свою первую недельную зарплату, а также комплекты спецодежды от районного "Камолота".

Инициативу поддержал и помог воплотить в жизнь хокимият района. Местная власть привлекла к труду также тех, у кого нет постоянной работы. Пока создано 3 строительные бригады, в которые вошли 35 человек безработных и представителей молодежи.

Члены этих бригад уже зарекомендовали себя как хорошие мастера строительного дела. Владельцы частных домов охотно приглашают их к себе сделать ремонт и щедро вознаграждают за труд.

По словам мингбулакских камолотовцев, в таких бригадах за месяц можно заработать 400 – 500 тысяч сумов.

Помимо заявленной цели – уменьшить число безработных (сейчас, по данным районного центра занятости населения, их число превышает 3 тысячи человек), имеется замысел и сократить поток трудовых мигрантов в Казахстан и Россию. Но сделать это можно, лишь предоставив потенциальным гастарбайтерам достойную альтернативу на месте.

Попутно решается и другая важная задача – занять молодежь полезным делом, не дать пуститься в их сознании росткам экстремизма и наркомании, а также взятие под присмотр юношей, оставшихся без попечения родителей.

Именно учитывая эти обстоятельства в Мингбулакском районном отделении молодежной организации "Камолот" взялись за это начинание.

Уже в ближайшее время планируется увеличить число рабочих до 50. Возможно создание дополнительных бригад.

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