Членов политических партий призвали к активному участию в проведении правового эксперимента

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Недавно в городе Самарканде прошел семинар на тему "Участие партийных организаций и депутатских групп Народно-демократической партии Узбекистана в реализации правового эксперимента, осуществляемого в рамках проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Цель семинара заключалась в разъяснении целей и задач партийных организаций и депутатских групп НДПУ в реализации правового эксперимента, доведении до сведения членов партии сути и значения проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В семинаре приняли участие председатели районных и городских Кенгашей партии, руководители партийных групп от НДПУ в местных органах представительной власти, представители средств массовой информации, руководители органов государственного управления.

Тематика выступлений докладчиков была посвящена сути проводимого в области правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Также отмечена необходимость активизации деятельности первичных партийных организаций партии по широкому разъяснению сути проводимого правового эксперимента, а также усиления работы депутатского корпуса по разъяснению законопроекта среди электората.

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