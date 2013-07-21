В Навбахоре прошло мероприятие на тему "Внимание молодому поколению - внимание будущему Родины"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля в Навбахорском районе прошло заседание за "круглым столом", инициированное областным и районным Кенгашами Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат".

На мероприятии, организованном на тему "Внимание к молодому поколению - внимание к будущему Родины", шел обстоятельный разговор о здоровом образе жизни в семье, о внимании, уделяемом государством материнству и детству, принимаемых мерах по защите молодежи от всякого рода чуждой идеологии извне, о подготовке к проведению праздника, посвященного 22-й годовщине независимости Узбекистана.

В мероприятии приняла участие депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Зухра Ботирова. В торжественной обстановке она вручила членские билеты партии группе молодых парней и девушек.

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