В Фергане прошел экологический медиатур

В Фергане прошел экологический медиатур21.07.2013 08:40
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. В Ферганской области 18 июля завершился организованный по инициативе Государственного комитета по охране природы экологический медиатур, нацеленный на ознакомление работников СМИ с осуществляемой работой на местах по модернизации отраслей экономики, внедрению в производство экологически чистых технологий, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
В процессе экологического медиатура журналисты также ознакомились с накопленным передовым опытом в вышеуказанных направлениях работников Ферганского нефтеперерабатывающего завода, Узбекско-сингапурского совместного предприятия "Индорама Коканд текстиль" и других производственных предприятий Ферганской области.
Наряду с этим, участникам медиатура были продемонстрированы внедряемые в производство экологически чистые технологии, которые используются в сфере текстильного производства и переработки нефтегазового сырья.
В ходе проведенных встреч с представителями производственных отраслей области были затронуты вопросы усиления гражданской активности и требовательности руководителей в деле охраны окружающей среды, флоры и фауны, а также повышения экологической культуры подрастающего поколения.
УЗИНФОРМ