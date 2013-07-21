В Фергане прошел экологический медиатур

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. В Ферганской области 18 июля завершился организованный по инициативе Государственного комитета по охране природы экологический медиатур, нацеленный на ознакомление работников СМИ с осуществляемой работой на местах по модернизации отраслей экономики, внедрению в производство экологически чистых технологий, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

В процессе экологического медиатура журналисты также ознакомились с накопленным передовым опытом в вышеуказанных направлениях работников Ферганского нефтеперерабатывающего завода, Узбекско-сингапурского совместного предприятия "Индорама Коканд текстиль" и других производственных предприятий Ферганской области.

Наряду с этим, участникам медиатура были продемонстрированы внедряемые в производство экологически чистые технологии, которые используются в сфере текстильного производства и переработки нефтегазового сырья.

В ходе проведенных встреч с представителями производственных отраслей области были затронуты вопросы усиления гражданской активности и требовательности руководителей в деле охраны окружающей среды, флоры и фауны, а также повышения экологической культуры подрастающего поколения.

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