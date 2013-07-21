Наманганская милиция борется с торговлей людьми

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. За первые 6 месяцев текущего года в органы милиции поступило 61 заявление от жителей Наманганской области, касающееся торговли людьми. По ним приняты оперативные меры, выявлено 31 преступление, 23 из которых можно отнести к элементарной работорговле. Еще в 6 случаях преступники обманывали людей, вербуя их для сексуальной эксплуатации, отмечены и 2 случая торговли детьми.

Такие данные были озвучены в пятницу на брифинге, проведенном пресс-службой Наманганского УВД.

Как отметили старший опероуполномоченный управления уголовного розыска и борьбе с терроризмом облУВД майор Улугбек Джаббаров, действие упомянутых криминальных историй происходит в Казахстане и России, но были отмечены факты вывоза людей также в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. 39 граждан привлечены к уголовной ответсвенности по статье 135 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан (торговля людьми), задержаны десятки разыскиваемых преступников. Однако, отметил Улугбек Джаббаров, его тревожит то, что этот показатель возрос на 72,2 %, выросло и число пострадавших – оно приближается к 120.

В свою очередь, старший инспектор отдела въезда-выезда облУВД майор Жахонгир Тургунбаев привел такую цифру – примерно 20 человек было депортировано на родину. Также он отметил, что вернувшиеся из-за рубежа граждане проходят медосмотр и лечение в реабилитационных центрах, обеспечиваются работой.

Оба главных участника брифинга подчеркнули, что без активной правовой пропаганды и участия общественности будет трудно положить конец незаконной миграции и торговле людьми.

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