В Наманганской области прошла благотворительная свадьба

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. В торжественной обстановке за праздничными дастарханами проведены и проводятся десятки благотворительных свадеб и хатна-тоев.

Одно из таких мероприятий – свадебное торжество для 11 пар – прошло в пятницу комплексе торжеств "Парвоз". Молодожены прибыли сюда на 11 автомашинах "Ласетти" сборки СП "GM-Узбекистан". А перед этим они сфотографировались на память об этом самом знаменательном в своей жизни дне у Стелы мира.

Поздравить молодоженов пришли хоким области, член Сената Олий Мажлиса Баходир Юсупов, заместитель хокима, председатель областного Женского комитета Манзурахон Азизова и хоким города Намангана Баходир Бекходжаев.

Затем для гостей состоялся концерт мастеров искусств и художественной самодеятельности.

В тот же день в Намангане прошло благотворительный обряд хатна-той (обрезание мальчиков) для двух малообеспеченных семей.

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